احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OI.

سعر O Intelligence Coin (OI) المباشر لليوم هو USD 108,069,701 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 107.83M . يتم تحديث سعر OI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق O Intelligence Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.72K - تغيير سعر O Intelligence Coin خلال اليوم هو +1.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00

أداء سعر O Intelligence Coin (OI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر O Intelligence Coin مقابل USD هو $ +1,835,114 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر O Intelligence Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر O Intelligence Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر O Intelligence Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +1,835,114 +1.73% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر O Intelligence Coin (OI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر O Intelligence Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 103,867,428$ 103,867,428 $ 103,867,428 24 ساعة مرتفع $ 112,903,368$ 112,903,368 $ 112,903,368 عالية طوال الوقت $ 129,839,013$ 129,839,013 $ 129,839,013 تغير السعر (1 ساعة) +2.15% تغير السعر (1يوم) +1.73% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق O Intelligence Coin (OI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: