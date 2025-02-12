سعر O Intelligence Coin (OI)
سعر O Intelligence Coin (OI) المباشر لليوم هو USD 108,069,701. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 107.83M. يتم تحديث سعر OI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق O Intelligence Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.72K
- تغيير سعر O Intelligence Coin خلال اليوم هو +1.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00
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خلال اليوم، كان سعر O Intelligence Coin مقابل USD هو $ +1,835,114 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر O Intelligence Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر O Intelligence Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر O Intelligence Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +1,835,114
|+1.73%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر O Intelligence Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.15%
+1.73%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world’s first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI. O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping.
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