توكنوميكس O Intelligence Coin (OI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول O Intelligence Coin (OI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات O Intelligence Coin (OI) OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world’s first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI. O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping. الموقع الرسمي: https://www.o.xyz/ اشتر OI الآن!

توكنوميكس O Intelligence Coin (OI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار O Intelligence Coin (OI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 15.16M $ 15.16M $ 15.16M إجمالي العرض: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 العرض المتداول: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.16M $ 15.16M $ 15.16M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 213,062,243 $ 213,062,243 $ 213,062,243 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 7,375,145 $ 7,375,145 $ 7,375,145 السعر الحالي: $ 15,190,745 $ 15,190,745 $ 15,190,745 معرفة المزيد عن سعر O Intelligence Coin (OI)

توكنوميكس O Intelligence Coin (OI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس O Intelligence Coin (OI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OI، استكشف السعر المباشر لتوكن OI!

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