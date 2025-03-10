سعر NICO (NICO)
سعر NICO (NICO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 100.73K. يتم تحديث سعر NICO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NICO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 886.19
- تغيير سعر NICO خلال اليوم هو -15.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M
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خلال اليوم، كان سعر NICO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NICO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NICO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NICO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.78%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NICO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.45%
-15.78%
-48.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Niconico.ai is an intelligent copilot designed to enhance your experience on the Solana blockchain. By leveraging APIs from DeepSeek, Helius, and Privy, it offers AI-driven assistance for seamless on-chain interactions. Key features include trend analysis, token insights, on-chain execution, price predictions, and comprehensive token analysis. The platform emphasizes simplicity, requiring only an email to get started—no registrations, waitlists, or wallet connections. NICONICO The native token, NICO, facilitates various functionalities within the ecosystem. As of February 19, 2025, NICO is trading at approximately $0.001546, with a 24-hour trading volume of $4.95 million. For more information and updates, visit their official website or follow their Twitter account
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