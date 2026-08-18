سعر nftwizard اليوم

السعر المباشر لمشروع nftwizard (NFTWIZ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NFTWIZ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NFTWIZ.

يحتل nftwizard حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 138,345، مع عرض متداول قدره 767.53M NFTWIZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NFTWIZ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NFTWIZ بمقدار -0.15% خلال الساعة الماضية و+0.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 263.63.

معلومات سوق nftwizard (NFTWIZ)

القيمة السوقية $ 138.35K$ 138.35K $ 138.35K الحجم (24 ساعة) $ 263.63$ 263.63 $ 263.63 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 138.35K$ 138.35K $ 138.35K إمداد دورة التداول 767.53M 767.53M 767.53M إجمالي العرض 767,534,567.0 767,534,567.0 767,534,567.0

القيمة السوقية الحالية لـ nftwizard هي $ 138.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 263.63. العرض المتداول لـ NFTWIZ يبلغ 767.53M، مع إجمالي عرض 767534567.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 138.35K.