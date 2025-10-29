معلومات سعر Nereus (NRS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.130983 $ 0.130983 $ 0.130983 24 ساعة منخفض $ 0.135765 $ 0.135765 $ 0.135765 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.130983$ 0.130983 $ 0.130983 24 ساعة مرتفع $ 0.135765$ 0.135765 $ 0.135765 عالية طوال الوقت $ 0.687331$ 0.687331 $ 0.687331 أدنى سعر $ 0.088159$ 0.088159 $ 0.088159 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) +2.11% تغير السعر (7 أيام) +4.48% تغير السعر (7 أيام) +4.48%

سعر Nereus (NRS) في الوقت الحقيقي هو $0.134309. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NRS بين أدنى سعر $ 0.130983 وأعلى سعر $ 0.135765، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNRS على الإطلاق هو $ 0.687331، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.088159.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NRS -0.24% على مدار الساعة الماضية، +2.11% على مدار 24 ساعة، و +4.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nereus (NRS)

القيمة السوقية $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 134.22M$ 134.22M $ 134.22M إمداد دورة التداول 39.01M 39.01M 39.01M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nereus هي $ 5.24M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NRS يبلغ 39.01M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 134.22M.