سعر Muttski (WOOF)
سعر Muttski (WOOF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 217.36K. يتم تحديث سعر WOOF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Muttski الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Muttski خلال اليوم هو -4.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11,000.00T
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خلال اليوم، كان سعر Muttski مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Muttski مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Muttski مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Muttski مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.37%
|30 يوم
|$ 0
|-19.09%
|60 يوم
|$ 0
|-45.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Muttski: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.19%
-4.37%
+8.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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