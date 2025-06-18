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سعر Muhdo Hub (DNA) المباشر لليوم هو USD 0.0020862 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.43M . يتم تحديث سعر DNA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Muhdo Hub الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Muhdo Hub خلال اليوم هو -4.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.64B

أداء سعر Muhdo Hub (DNA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Muhdo Hub مقابل USD هو $ -0.000107435803893004 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Muhdo Hub مقابل USD هو $ -0.0001299977 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Muhdo Hub مقابل USD هو $ -0.0003635812 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Muhdo Hub مقابل USD هو $ -0.0038832674431126265 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000107435803893004 -4.89% 30 يوم $ -0.0001299977 -6.23% 60 يوم $ -0.0003635812 -17.42% 90 يوم $ -0.0038832674431126265 -65.05%

تحليل سعر Muhdo Hub (DNA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Muhdo Hub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00209091$ 0.00209091 $ 0.00209091 24 ساعة مرتفع $ 0.00240137$ 0.00240137 $ 0.00240137 عالية طوال الوقت $ 0.088083$ 0.088083 $ 0.088083 تغير السعر (1 ساعة) -9.00% تغير السعر (1يوم) -4.89% تغير السعر (7 أيام) -21.54%

معلومات سوق Muhdo Hub (DNA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: