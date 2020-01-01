توكنوميكس Muhdo Hub (DNA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Muhdo Hub (DNA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Muhdo Hub (DNA) Muhdo's AI-driven health ecosystem empowers you to stake, earn, and access tailored wellness products based on your unique genetic makeup. Why $DNA Token? Through the implementation of a Web3 based $DNA Token, the health and wellbeing services provided by Muhdo are dramatically enhanced. Muhdo is able to provide its own unique framework on the Web3 layer to create a secure and improved experience for Muhdo Hub users. Turn Health in to Wealth In addition to the health benefits that the $DNA Token provides through the user experience, the $DNA Token also provides opportunities for extended user rewards. Muhdo App users, at their discretion, are able to anonymously offer their individual data for research in exchange for $DNA Token rewards. This Data Mining feature further opens the pathway to revenue share. Muhdo Earn Muhdo Earn is an exciting feature that provides $DNA Token users the opportunity to earn a share of revenue generated by Muhdo through a staking pool. Muhdo users are able to stake their $DNA Tokens that they have earned to periodically receive even more $DNA Tokens for use in the Muhdo Ecosystem. The Muhdo User Experience A Muhdo user is onboarded through the Muhdo Hub and is encouraged to perform a DNA or epigenetic test to receive specific information about their own health and DNA. This unique data is utilized in the Muhdo Hub to make informed decisions to improve their health. By using the Muhdo App, rewards in the form of the $DNA Token can be earned and redeemed for health products recommended and provided by Muhdo based on the user's specific requirements. الموقع الرسمي: https://www.muhdohub.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://docs.muhdohub.com/ اشتر DNA الآن!

توكنوميكس Muhdo Hub (DNA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Muhdo Hub (DNA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M إجمالي العرض: $ 4.79B $ 4.79B $ 4.79B العرض المتداول: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.27M $ 6.27M $ 6.27M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.088083 $ 0.088083 $ 0.088083 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0013218 $ 0.0013218 $ 0.0013218 السعر الحالي: $ 0.00130899 $ 0.00130899 $ 0.00130899 معرفة المزيد عن سعر Muhdo Hub (DNA)

توكنوميكس Muhdo Hub (DNA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Muhdo Hub (DNA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DNA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DNA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DNA، استكشف السعر المباشر لتوكن DNA!

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