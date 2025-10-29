معلومات سعر MOONDOGE (MOONDOGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01037486$ 0.01037486 $ 0.01037486 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) -4.67% تغير السعر (7 أيام) -4.67%

سعر MOONDOGE (MOONDOGE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MOONDOGE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMOONDOGE على الإطلاق هو $ 0.01037486، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MOONDOGE +0.04% على مدار الساعة الماضية، +0.06% على مدار 24 ساعة، و -4.67% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MOONDOGE (MOONDOGE)

القيمة السوقية $ 52.27K$ 52.27K $ 52.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 52.27K$ 52.27K $ 52.27K إمداد دورة التداول 999.01M 999.01M 999.01M إجمالي العرض 999,013,574.050041 999,013,574.050041 999,013,574.050041

القيمة السوقية الحالية لـ MOONDOGE هي $ 52.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOONDOGE يبلغ 999.01M، مع إجمالي عرض 999013574.050041. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 52.27K.