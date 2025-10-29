معلومات سعر Maya World (MAYA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00035507 $ 0.00035507 $ 0.00035507 24 ساعة منخفض $ 0.00042565 $ 0.00042565 $ 0.00042565 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00035507$ 0.00035507 $ 0.00035507 24 ساعة مرتفع $ 0.00042565$ 0.00042565 $ 0.00042565 عالية طوال الوقت $ 0.00055142$ 0.00055142 $ 0.00055142 أدنى سعر $ 0.00010795$ 0.00010795 $ 0.00010795 تغير السعر (1 ساعة) +3.32% تغير السعر (1يوم) +3.07% تغير السعر (7 أيام) +115.46% تغير السعر (7 أيام) +115.46%

سعر Maya World (MAYA) في الوقت الحقيقي هو $0.00037708. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MAYA بين أدنى سعر $ 0.00035507 وأعلى سعر $ 0.00042565، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMAYA على الإطلاق هو $ 0.00055142، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00010795.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MAYA +3.32% على مدار الساعة الماضية، +3.07% على مدار 24 ساعة، و +115.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Maya World (MAYA)

القيمة السوقية $ 354.45K$ 354.45K $ 354.45K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 377.08K$ 377.08K $ 377.08K إمداد دورة التداول 939.99M 939.99M 939.99M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Maya World هي $ 354.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAYA يبلغ 939.99M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 377.08K.