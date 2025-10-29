سعر Maya World (MAYA)
سعر Maya World (MAYA) في الوقت الحقيقي هو $0.00037708. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MAYA بين أدنى سعر $ 0.00035507 وأعلى سعر $ 0.00042565، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMAYA على الإطلاق هو $ 0.00055142، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00010795.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MAYA +3.32% على مدار الساعة الماضية، +3.07% على مدار 24 ساعة، و +115.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Maya World هي $ 354.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAYA يبلغ 939.99M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 377.08K.
خلال اليوم، كان سعر Maya World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Maya World مقابل USD هو $ +0.0003787463 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Maya World مقابل USD هو $ +0.0002831552 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Maya World مقابل USD هو $ +0.00021475513922619736 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.07%
|30 يوم
|$ +0.0003787463
|+100.44%
|60 يوم
|$ +0.0002831552
|+75.09%
|90 يوم
|$ +0.00021475513922619736
|+132.30%
Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.
