سعر Maya World المباشر اليوم هو 0.00037708 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MAYA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MAYA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Maya World المباشر اليوم هو 0.00037708 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MAYA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MAYA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن MAYA

معلومات سعر MAYA

الموقع الرسمي لـ MAYA

اقتصاد توكن MAYA

توقعات سعر MAYA

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Maya World

سعر Maya World (MAYA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MAYA إلى USD:

$0.00037708
$0.00037708$0.00037708
+3.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Maya World (MAYA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:45:23 (UTC+8)

معلومات سعر Maya World (MAYA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00035507
$ 0.00035507$ 0.00035507
24 ساعة منخفض
$ 0.00042565
$ 0.00042565$ 0.00042565
24 ساعة مرتفع

$ 0.00035507
$ 0.00035507$ 0.00035507

$ 0.00042565
$ 0.00042565$ 0.00042565

$ 0.00055142
$ 0.00055142$ 0.00055142

$ 0.00010795
$ 0.00010795$ 0.00010795

+3.32%

+3.07%

+115.46%

+115.46%

سعر Maya World (MAYA) في الوقت الحقيقي هو $0.00037708. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MAYA بين أدنى سعر $ 0.00035507 وأعلى سعر $ 0.00042565، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMAYA على الإطلاق هو $ 0.00055142، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00010795.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MAYA +3.32% على مدار الساعة الماضية، +3.07% على مدار 24 ساعة، و +115.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Maya World (MAYA)

$ 354.45K
$ 354.45K$ 354.45K

--
----

$ 377.08K
$ 377.08K$ 377.08K

939.99M
939.99M 939.99M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Maya World هي $ 354.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAYA يبلغ 939.99M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 377.08K.

سجل سعر Maya World (MAYA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Maya World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Maya World مقابل USD هو $ +0.0003787463 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Maya World مقابل USD هو $ +0.0002831552 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Maya World مقابل USD هو $ +0.00021475513922619736 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+3.07%
30 يوم$ +0.0003787463+100.44%
60 يوم$ +0.0002831552+75.09%
90 يوم$ +0.00021475513922619736+132.30%

ما هو Maya World ( MAYA )

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Maya World (MAYA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Maya World (USD)

كم ستكون قيمة Maya World (MAYA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Maya World (MAYA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Maya World.

تحقق الآن من توقعات سعر Maya World!

عملة MAYA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Maya World (MAYA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Maya World (MAYA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MAYA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Maya World (MAYA)

كم يساوي Maya World (MAYA) اليوم؟
سعر MAYA المباشر في USD هو USD 0.00037708، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MAYA إلى USD الحالي؟
سعر MAYA إلى USD الحالي هو $ 0.00037708. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Maya World ؟
القيمة السوقية لعملة MAYA هي $ 354.45K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MAYA؟
العرض المتداول لتوكن MAYA هو 939.99M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MAYA؟
حقق MAYA سعرًا قياسيًا قدره 0.00055142 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MAYA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00010795 MAYA.
ما هو حجم تداول MAYA؟
حجم تداول MAYA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MAYA هذا العام؟
قد يرتفع MAYA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MAYA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:45:23 (UTC+8)

تحديثات Maya World (MAYA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,051.32
$113,051.32$113,051.32

-1.38%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,000.05
$4,000.05$4,000.05

-2.36%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04345
$0.04345$0.04345

-6.43%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.70
$196.70$196.70

-1.10%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1850
$3.1850$3.1850

-17.43%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,000.05
$4,000.05$4,000.05

-2.36%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,051.32
$113,051.32$113,051.32

-1.38%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.70
$196.70$196.70

-1.10%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6494
$2.6494$2.6494

+0.50%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19447
$0.19447$0.19447

-2.65%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.09570
$0.09570$0.09570

+4,685.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003657
$0.00003657$0.00003657

+462.61%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.217
$2.217$2.217

+195.60%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000028
$0.000000000000000000000028$0.000000000000000000000028

+154.54%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000169
$0.0000000169$0.0000000169

+96.51%