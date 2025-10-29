سعر Maxi Doge المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MAXI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MAXI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Maxi Doge المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MAXI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MAXI بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن MAXI

معلومات سعر MAXI

الموقع الرسمي لـ MAXI

اقتصاد توكن MAXI

توقعات سعر MAXI

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Maxi Doge

سعر Maxi Doge (MAXI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MAXI إلى USD:

--
----
-2.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Maxi Doge (MAXI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:45:16 (UTC+8)

معلومات سعر Maxi Doge (MAXI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00004437
$ 0.00004437$ 0.00004437

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.27%

+7.64%

+7.64%

سعر Maxi Doge (MAXI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MAXI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMAXI على الإطلاق هو $ 0.00004437، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MAXI -- على مدار الساعة الماضية، -2.27% على مدار 24 ساعة، و +7.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Maxi Doge (MAXI)

$ 201.11K
$ 201.11K$ 201.11K

--
----

$ 201.11K
$ 201.11K$ 201.11K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Maxi Doge هي $ 201.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAXI يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 201.11K.

سجل سعر Maxi Doge (MAXI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Maxi Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Maxi Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Maxi Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Maxi Doge مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.27%
30 يوم$ 0+101.46%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Maxi Doge ( MAXI )

Maxi Doge ($MAXI) is a meme-fuelled token that personifies ultimate strength and the grind of the bull market. Think: a body-building Doge pumping 1000x leverage trades while necking cans of caffeine. $MAXI isn't merely a coin; it's a lifestyle rooted in green candles, gym reps and relentless hustle. By holding $MAXI, degens align themselves with the "never skip leg-day, never skip apump" mentality - an ethos designed to dominate charts and outperform even the original DOGE.

Problem: Retail traders crave outsized returns but lack the brute conviction - and capital - of whales.

Solution: Maxi Doge embodies sheer willpower: lift, trade, repeat. The $MAXI community channels that energy, sharing leveraged strategies, competitions and meme-driven camaraderie to unlock maximal gains together.

This paper sets out the project vision, roadmap, tokenomics, technicals, and risks.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Maxi Doge (MAXI)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Maxi Doge (USD)

كم ستكون قيمة Maxi Doge (MAXI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Maxi Doge (MAXI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Maxi Doge.

تحقق الآن من توقعات سعر Maxi Doge!

عملة MAXI إلى العملات المحلية

توكنوميكس Maxi Doge (MAXI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Maxi Doge (MAXI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MAXI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Maxi Doge (MAXI)

كم يساوي Maxi Doge (MAXI) اليوم؟
سعر MAXI المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MAXI إلى USD الحالي؟
سعر MAXI إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Maxi Doge ؟
القيمة السوقية لعملة MAXI هي $ 201.11K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MAXI؟
العرض المتداول لتوكن MAXI هو 420.69B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MAXI؟
حقق MAXI سعرًا قياسيًا قدره 0.00004437 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MAXI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 MAXI.
ما هو حجم تداول MAXI؟
حجم تداول MAXI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MAXI هذا العام؟
قد يرتفع MAXI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MAXI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:45:16 (UTC+8)

تحديثات Maxi Doge (MAXI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,047.88
$113,047.88$113,047.88

-1.38%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,000.05
$4,000.05$4,000.05

-2.36%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04345
$0.04345$0.04345

-6.43%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.70
$196.70$196.70

-1.10%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1850
$3.1850$3.1850

-17.43%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,000.05
$4,000.05$4,000.05

-2.36%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,047.88
$113,047.88$113,047.88

-1.38%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.70
$196.70$196.70

-1.10%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6494
$2.6494$2.6494

+0.50%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19447
$0.19447$0.19447

-2.65%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.09570
$0.09570$0.09570

+4,685.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003657
$0.00003657$0.00003657

+462.61%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.217
$2.217$2.217

+195.60%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000028
$0.000000000000000000000028$0.000000000000000000000028

+154.54%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000169
$0.0000000169$0.0000000169

+96.51%