معلومات سعر Maxi Doge (MAXI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00004437 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.27% تغير السعر (7 أيام) +7.64%

سعر Maxi Doge (MAXI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MAXI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMAXI على الإطلاق هو $ 0.00004437، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MAXI -- على مدار الساعة الماضية، -2.27% على مدار 24 ساعة، و +7.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Maxi Doge (MAXI)

القيمة السوقية $ 201.11K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 201.11K إمداد دورة التداول 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Maxi Doge هي $ 201.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAXI يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 201.11K.