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سعر Lootex (LOOT) المباشر لليوم هو USD 0.02256691 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 294.65K . يتم تحديث سعر LOOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lootex الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.97K - تغيير سعر Lootex خلال اليوم هو -1.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.00M

أداء سعر Lootex (LOOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lootex مقابل USD هو $ -0.000334164843898 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lootex مقابل USD هو $ +0.0063133819 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lootex مقابل USD هو $ +0.0207211218 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lootex مقابل USD هو $ +0.007667258462755888 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000334164843898 -1.45% 30 يوم $ +0.0063133819 +27.98% 60 يوم $ +0.0207211218 +91.82% 90 يوم $ +0.007667258462755888 +51.46%

تحليل سعر Lootex (LOOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lootex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02246241$ 0.02246241 $ 0.02246241 24 ساعة مرتفع $ 0.02341691$ 0.02341691 $ 0.02341691 عالية طوال الوقت $ 1.67$ 1.67 $ 1.67 تغير السعر (1 ساعة) -2.62% تغير السعر (1يوم) -1.45% تغير السعر (7 أيام) -36.45%

معلومات سوق Lootex (LOOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: