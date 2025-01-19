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سعر Longevity AI (LONGAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 247.87K . يتم تحديث سعر LONGAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Longevity AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.87K - تغيير سعر Longevity AI خلال اليوم هو -14.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 980.13M

أداء سعر Longevity AI (LONGAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Longevity AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Longevity AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Longevity AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Longevity AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -14.56% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Longevity AI (LONGAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Longevity AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00109011$ 0.00109011 $ 0.00109011 تغير السعر (1 ساعة) +1.59% تغير السعر (1يوم) -14.56% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Longevity AI (LONGAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: