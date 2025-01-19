سعر Longevity AI (LONGAI)
سعر Longevity AI (LONGAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 247.87K. يتم تحديث سعر LONGAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Longevity AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.87K
- تغيير سعر Longevity AI خلال اليوم هو -14.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 980.13M
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خلال اليوم، كان سعر Longevity AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Longevity AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Longevity AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Longevity AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.56%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Longevity AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.59%
-14.56%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Decentralized Longevity Research AI Agent Purpose: A DeSci (Decentralized Science) AI agent to improve Bryan Johnson's Blueprint Protocol by reading every single research paper published in bioRxiv & medRxiv. Community-driven longevity research. Utility: None, its an AI memecoin. Notes: - Fair launched on Pump.fun. - 5000 holders at the time or writing. - The founder's (me) identity is shared publicly (doxxed)
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