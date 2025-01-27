سعر Lillo AI ($LILLO)
سعر Lillo AI ($LILLO) المباشر لليوم هو USD 0.00297687. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.98M. يتم تحديث سعر $LILLO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lillo AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 145.25K
- تغيير سعر Lillo AI خلال اليوم هو -1.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Lillo AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lillo AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lillo AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lillo AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.66%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lillo AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
-1.66%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lillo is a cutting-edge AI Agent framework that empowers anyone to create and deploy a personalized AI Agent on Telegram. Customize your AI Agent's appearance, personality, and unique traits to align with your vision. Your agent will receive constant upgrades with new functionality and data sources. Lillo is free to use and seamlessly integrates with over 20 advanced language models, continually evolving to deliver optimal performance. Whether you're looking to spark growth and engagement in your Telegram community or simply want a fun, interactive companion, Lillo delivers real-time data and accurate information to meet your needs.
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