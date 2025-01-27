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سعر Lillo AI ($LILLO) المباشر لليوم هو USD 0.00297687 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.98M . يتم تحديث سعر $LILLO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lillo AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 145.25K - تغيير سعر Lillo AI خلال اليوم هو -1.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Lillo AI ($LILLO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lillo AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lillo AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lillo AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lillo AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.66% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lillo AI ($LILLO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lillo AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00285679$ 0.00285679 $ 0.00285679 24 ساعة مرتفع $ 0.00345204$ 0.00345204 $ 0.00345204 عالية طوال الوقت $ 0.00345204$ 0.00345204 $ 0.00345204 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) -1.66% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Lillo AI ($LILLO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: