سعر LanaCoin (LANA)
سعر LanaCoin (LANA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 954.62K. يتم تحديث سعر LANA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LanaCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 108.58
- تغيير سعر LanaCoin خلال اليوم هو +2.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.48B
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خلال اليوم، كان سعر LanaCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LanaCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LanaCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LanaCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.29%
|30 يوم
|$ 0
|+10.61%
|60 يوم
|$ 0
|-11.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LanaCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+2.29%
+2.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LanaCoin is a PoW/PoS Hybrid Sha256d cryptocurrency.
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