سعر PhyChain المباشر اليوم هو 2.746 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PHYCHAIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PHYCHAIN بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار PhyChain

PhyChain السعر(PHYCHAIN)

السعر المباشر لـ 1 PHYCHAIN إلى USD:

$2.746
-0.25%1D
USD
مخطط أسعار PhyChain (PHYCHAIN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:57:44 (UTC+8)

معلومات سعر PhyChain (PHYCHAIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 2.685
24 ساعة منخفض
$ 2.883
24 ساعة مرتفع

$ 2.685
$ 2.883
--
--
+0.36%

-0.25%

-11.20%

-11.20%

سعر PhyChain (PHYCHAIN) في الوقت الحقيقي هو $ 2.746. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PHYCHAIN بين أدنى سعر $ 2.685 وأعلى سعر $ 2.883، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPHYCHAIN على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PHYCHAIN +0.36% على مدار الساعة الماضية، -0.25% على مدار 24 ساعة، و -11.20% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PhyChain (PHYCHAIN)

--
$ 77.30K
$ 5.49B
--
2,000,000,000
BSC

القيمة السوقية الحالية لـ PhyChain هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 77.30K. العرض المتداول لـ PHYCHAIN يبلغ --، مع إجمالي عرض 2000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.49B.

سجل سعر PhyChain (PHYCHAIN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار PhyChain لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00688-0.25%
30 يوم$ +0.128+4.88%
60 يوم$ +1.542+128.07%
90 يوم$ +0.986+56.02%
تغير سعر PhyChain اليوم

سجل اليوم PHYCHAIN تغيرًا $ -0.00688 (-0.25%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر PhyChain لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.128 (+4.88%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر PhyChain لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PHYCHAIN تغييرًا في $ +1.542 (+128.07%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر PhyChain لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.986 (+56.02%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة PhyChain (PHYCHAIN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار PhyChain.

ما هو PhyChain ( PHYCHAIN )

PhyChain هي أول منصة مبتكرة في العالم تعتمد على DePIN (شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية) وتقنية قوة الحوسبة الموزعة. نحن ملتزمون بإطلاق العنان لإمكانات مليارات الأجهزة الخاملة، وبناء شبكة قوة حوسبة لامركزية عادلة ومستدامة، وتوفير دعم قوي للاقتصاد الرقمي المستقبلي.

متوفر PhyChain على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك PhyChain الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين PHYCHAINلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول PhyChain على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء PhyChain سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر PhyChain (USD)

كم ستكون قيمة PhyChain (PHYCHAIN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك PhyChain (PHYCHAIN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة PhyChain.

تحقق الآن من توقعات سعر PhyChain!

توكنوميكس PhyChain (PHYCHAIN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس PhyChain (PHYCHAIN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PHYCHAIN والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء PhyChain ( PHYCHAIN )

هل تبحث عن كيفية شراء PhyChain؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء PhyChain على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة PHYCHAIN إلى العملات المحلية

1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى VND
72,260.99
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى AUD
A$4.14646
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى GBP
2.0595
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى EUR
2.3341
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى USD
$2.746
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى MYR
RM11.50574
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى TRY
115.1947
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى JPY
¥417.392
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى ARS
ARS$4,044.1715
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى RUB
217.56558
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى INR
242.36196
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى IDR
Rp45,766.64836
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى PHP
161.21766
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى EGP
￡E.130.07802
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى BRL
R$14.6911
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى CAD
C$3.81694
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى BDT
336.16532
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى NGN
3,997.0776
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى COP
$10,602.306
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى ZAR
R.47.03898
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى UAH
115.63406
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى TZS
T.Sh.6,763.5353
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى VES
Bs595.882
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى CLP
$2,583.986
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى PKR
Rs778.54592
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى KZT
1,465.29306
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى THB
฿88.72326
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى TWD
NT$83.91776
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى AED
د.إ10.07782
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى CHF
Fr2.16934
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى HKD
HK$21.33642
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى AMD
֏1,052.10244
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى MAD
.د.م25.34558
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى MXN
$50.63624
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى SAR
ريال10.2975
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى ETB
Br416.48582
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى KES
KSh354.75574
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى JOD
د.أ1.946914
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى PLN
9.96798
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى RON
лв12.00002
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى SEK
kr25.78494
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى BGN
лв4.61328
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى HUF
Ft916.53242
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى CZK
57.3914
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى KWD
د.ك0.840276
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى ILS
8.9245
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى BOB
Bs18.97486
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى AZN
4.6682
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى TJS
SM25.37304
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى GEL
7.46912
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى AOA
Kz2,503.17122
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى BHD
.د.ب1.032496
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى BMD
$2.746
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى DKK
kr17.62932
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى HNL
L72.32964
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى MUR
124.97046
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى NAD
$47.42342
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى NOK
kr27.40508
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى NZD
$4.72312
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى PAB
B/.2.746
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى PGK
K11.56066
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى QAR
ر.ق9.99544
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى RSD
дин.276.63204
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى UZS
soʻm33,084.32974
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى ALL
L228.11022
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى ANG
ƒ4.91534
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى AWG
ƒ4.9428
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى BBD
$5.492
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى BAM
KM4.58582
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى BIF
Fr8,097.954
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى BND
$3.54234
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى BSD
$2.746
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى JMD
$440.67808
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى KHR
11,072.5585
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى KMF
Fr1,156.066
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى LAK
59,695.65098
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى LKR
රු836.40414
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى MDL
L46.682
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى MGA
Ar12,258.91288
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى MOP
P21.99546
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى MVR
42.0138
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى MWK
MK4,767.35806
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى MZN
MT175.4694
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى NPR
रु388.0098
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى PYG
19,474.632
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى RWF
Fr3,989.938
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى SBD
$22.57212
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى SCR
38.11448
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى SRD
$108.57684
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى SVC
$24.0275
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى SZL
L47.42342
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى TMT
m9.611
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى TND
د.ت8.062256
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى TTD
$18.64534
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى UGX
Sh9,567.064
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى XAF
Fr1,548.744
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى XCD
$7.4142
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى XOF
Fr1,548.744
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى XPF
Fr280.092
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى BWP
P39.07558
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى BZD
$5.51946
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى CVE
$259.96382
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى DJF
Fr488.788
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى DOP
$175.90876
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى DZD
د.ج356.7054
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى FJD
$6.1785
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى GNF
Fr23,876.47
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى GTQ
Q21.03436
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى GYD
$575.06732
1 PhyChain (PHYCHAIN) إلى ISK
kr337.758

PhyChain المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ PhyChain، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب PhyChain الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول PhyChain

كم يساوي PhyChain (PHYCHAIN) اليوم؟
سعر PHYCHAIN المباشر في USD هو USD 2.746، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PHYCHAIN إلى USD الحالي؟
سعر PHYCHAIN إلى USD الحالي هو $ 2.746. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ PhyChain ؟
القيمة السوقية لعملة PHYCHAIN هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PHYCHAIN؟
العرض المتداول لتوكن PHYCHAIN هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PHYCHAIN؟
حقق PHYCHAIN سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PHYCHAIN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- PHYCHAIN.
ما هو حجم تداول PHYCHAIN؟
حجم تداول PHYCHAIN المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 77.30K USD.
هل سترتفع PHYCHAIN هذا العام؟
قد يرتفع PHYCHAIN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PHYCHAIN لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات PhyChain (PHYCHAIN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة PHYCHAIN إلى USD

المبلغ

PHYCHAIN
USD
1 PHYCHAIN = 2.746 USD

تداول PHYCHAIN

/USDTPHYCHAIN
$2.746
-0.10%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

