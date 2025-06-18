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سعر Kolytics (KOLT) المباشر لليوم هو USD 0.05375 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 426.05K . يتم تحديث سعر KOLT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kolytics الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Kolytics خلال اليوم هو +9.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.00M

أداء سعر Kolytics (KOLT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kolytics مقابل USD هو $ +0.00471489 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kolytics مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kolytics مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kolytics مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00471489 +9.62% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kolytics (KOLT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kolytics: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04649103$ 0.04649103 $ 0.04649103 24 ساعة مرتفع $ 0.053521$ 0.053521 $ 0.053521 عالية طوال الوقت $ 0.07196$ 0.07196 $ 0.07196 تغير السعر (1 ساعة) +7.17% تغير السعر (1يوم) +9.62% تغير السعر (7 أيام) +21.98%

معلومات سوق Kolytics (KOLT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: