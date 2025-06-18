سعر Kolytics (KOLT)
سعر Kolytics (KOLT) المباشر لليوم هو USD 0.05375. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 426.05K. يتم تحديث سعر KOLT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kolytics الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Kolytics خلال اليوم هو +9.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KOLT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KOLT.
خلال اليوم، كان سعر Kolytics مقابل USD هو $ +0.00471489 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kolytics مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kolytics مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kolytics مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00471489
|+9.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kolytics: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+7.17%
+9.62%
+21.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 “calls” to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Kolytics (KOLT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس KOLT والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 KOLT إلى VND
₫1,414.43125
|1 KOLT إلى AUD
A$0.082775
|1 KOLT إلى GBP
￡0.039775
|1 KOLT إلى EUR
€0.046225
|1 KOLT إلى USD
$0.05375
|1 KOLT إلى MYR
RM0.2279
|1 KOLT إلى TRY
₺2.1247375
|1 KOLT إلى JPY
¥7.8045
|1 KOLT إلى RUB
₽4.2188375
|1 KOLT إلى INR
₹4.644
|1 KOLT إلى IDR
Rp881.1474
|1 KOLT إلى KRW
₩73.731025
|1 KOLT إلى PHP
₱3.0535375
|1 KOLT إلى EGP
￡E.2.69395
|1 KOLT إلى BRL
R$0.2950875
|1 KOLT إلى CAD
C$0.0731
|1 KOLT إلى BDT
৳6.5704
|1 KOLT إلى NGN
₦82.947
|1 KOLT إلى UAH
₴2.2322375
|1 KOLT إلى VES
Bs5.4825
|1 KOLT إلى PKR
Rs15.2263
|1 KOLT إلى KZT
₸27.8785125
|1 KOLT إلى THB
฿1.753325
|1 KOLT إلى TWD
NT$1.5872375
|1 KOLT إلى AED
د.إ0.1972625
|1 KOLT إلى CHF
Fr0.0435375
|1 KOLT إلى HKD
HK$0.4214
|1 KOLT إلى MAD
.د.م0.4896625
|1 KOLT إلى MXN
$1.02125