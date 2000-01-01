توكنوميكس Kolytics (KOLT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kolytics (KOLT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kolytics (KOLT) Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 “calls” to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns. الموقع الرسمي: https://kolytics.pro الوثيقة البيضاء: https://kolytics.gitbook.io اشتر KOLT الآن!

توكنوميكس Kolytics (KOLT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kolytics (KOLT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 838.15K $ 838.15K $ 838.15K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 8.00M $ 8.00M $ 8.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.241981 $ 0.241981 $ 0.241981 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0220526 $ 0.0220526 $ 0.0220526 السعر الحالي: $ 0.104774 $ 0.104774 $ 0.104774 معرفة المزيد عن سعر Kolytics (KOLT)

توكنوميكس Kolytics (KOLT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kolytics (KOLT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KOLT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KOLT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KOLT، استكشف السعر المباشر لتوكن KOLT!

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