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سعر KNOW (KNOW) المباشر لليوم هو USD 0.00235899 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 235.90K . يتم تحديث سعر KNOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KNOW الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر KNOW خلال اليوم هو -7.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر KNOW (KNOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KNOW مقابل USD هو $ -0.000202757719803566 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KNOW مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KNOW مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KNOW مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000202757719803566 -7.91% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KNOW (KNOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KNOW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00234453$ 0.00234453 $ 0.00234453 24 ساعة مرتفع $ 0.00259701$ 0.00259701 $ 0.00259701 عالية طوال الوقت $ 0.0040759$ 0.0040759 $ 0.0040759 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) -7.91% تغير السعر (7 أيام) -37.54%

معلومات سوق KNOW (KNOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: