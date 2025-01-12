سعر Keanu (KNU)
سعر Keanu (KNU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.61K. يتم تحديث سعر KNU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Keanu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 197.44
- تغيير سعر Keanu خلال اليوم هو -0.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 992.82M
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خلال اليوم، كان سعر Keanu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Keanu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Keanu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Keanu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.89%
|30 يوم
|$ 0
|-43.61%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Keanu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.34%
-0.89%
-17.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Keanu ($KNU) is a meme token inspired by the cultural phenomenon of Keanu Reeves, embodying themes of kindness and viral meme culture. The project focuses on creating a strong community-driven ecosystem while leveraging viral narratives and innovative strategies. With a set of five core 'commandments,' Keanu aims to cultivate a cult-like following, leveraging Keanu Reeves' nice-guy image to promote a wholesome movement for change in an often overly competitive market.
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