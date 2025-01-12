سعر Just a based guy (BASEDGUY)
سعر Just a based guy (BASEDGUY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 118.34K. يتم تحديث سعر BASEDGUY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Just a based guy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 812.57
- تغيير سعر Just a based guy خلال اليوم هو -3.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Just a based guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Just a based guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Just a based guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Just a based guy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.82%
|30 يوم
|$ 0
|-86.51%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Just a based guy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-3.82%
-39.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project “Just a Based Guy” is a meme coin inspired by the “Just a Chill Guy” meme and built on Base, the Ethereum Layer 2 solution. It combines humor with blockchain technology, creating a fun yet innovative cryptocurrency experience. “Just a Based Guy” isn’t just a meme it’s a movement, blending community-driven engagement and cutting-edge tech on a reliable, scalable foundation for the future of memes.
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