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سعر Just a based guy (BASEDGUY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 118.34K . يتم تحديث سعر BASEDGUY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Just a based guy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 812.57 - تغيير سعر Just a based guy خلال اليوم هو -3.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Just a based guy (BASEDGUY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Just a based guy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Just a based guy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Just a based guy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Just a based guy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.82% 30 يوم $ 0 -86.51% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Just a based guy (BASEDGUY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Just a based guy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -3.82% تغير السعر (7 أيام) -39.36%

معلومات سوق Just a based guy (BASEDGUY)

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