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سعر JulSwap (JULD) المباشر لليوم هو USD 0.00010004 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.24K . يتم تحديث سعر JULD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JulSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر JulSwap خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 592.17M

أداء سعر JulSwap (JULD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JulSwap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JulSwap مقابل USD هو $ -0.0000805016 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JulSwap مقابل USD هو $ -0.0000841435 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JulSwap مقابل USD هو $ -0.0006331349899174135 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ -0.0000805016 -80.46% 60 يوم $ -0.0000841435 -84.10% 90 يوم $ -0.0006331349899174135 -86.35%

تحليل سعر JulSwap (JULD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JulSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00010003$ 0.00010003 $ 0.00010003 24 ساعة مرتفع $ 0.00010007$ 0.00010007 $ 0.00010007 عالية طوال الوقت $ 0.75279$ 0.75279 $ 0.75279 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -23.04%

معلومات سوق JulSwap (JULD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: