سعر JUJU (JUJU)
سعر JUJU (JUJU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 376.04K. يتم تحديث سعر JUJU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JUJU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 682.62K
- تغيير سعر JUJU خلال اليوم هو -48.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر JUJU مقابل USD هو $ -0.000354239185072264 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JUJU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JUJU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JUJU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000354239185072264
|-48.50%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JUJU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.17%
-48.50%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JUJU is a fresh and never seen before meme character on the Solana Blockchain. It's a CTO but has the OG Artist on board. With a clear plan for growth JUJU is aiming to takeover the crypto meme world by extensive marketing with a CTO Lead with track record in marketing and social media working for some of the biggest companies in the world. A strong community is also developing and the backbone of further growth.
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