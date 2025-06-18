سعر JUAN (JUAN)
سعر JUAN (JUAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 76.92K. يتم تحديث سعر JUAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JUAN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر JUAN خلال اليوم هو -31.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.06B
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خلال اليوم، كان سعر JUAN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JUAN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JUAN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JUAN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-31.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JUAN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.83%
-31.19%
-66.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JUAN is a community-driven token centered around a fictional character named Juan and his highly memeable likeness. The project aims to share humor and good vibes through this character and through its online meme generator, which lets community members easily create, vote on, and share memes created by them or by other community members. By making creation and sharing of funny content as easy as possible, JUAN aims to be the "Number Juan Meme" on the internet.
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