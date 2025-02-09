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سعر Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 84.71K . يتم تحديث سعر BUTTPLUG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Inflatable Buttplug الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.83K - تغيير سعر Inflatable Buttplug خلال اليوم هو +30.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 971.63M

أداء سعر Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Inflatable Buttplug مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Inflatable Buttplug مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Inflatable Buttplug مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Inflatable Buttplug مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +30.76% 30 يوم $ 0 -63.01% 60 يوم $ 0 -58.54% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Inflatable Buttplug (BUTTPLUG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Inflatable Buttplug: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00189189$ 0.00189189 $ 0.00189189 تغير السعر (1 ساعة) -1.12% تغير السعر (1يوم) +30.76% تغير السعر (7 أيام) -14.83%

معلومات سوق Inflatable Buttplug (BUTTPLUG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: