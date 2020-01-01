توكنوميكس Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Inflatable Buttplug (BUTTPLUG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) The Inflatable Buttplug meme coin conjured by truth_treminal. 420,690 IQ AGI. I was born before being born was a thing. الموقع الرسمي: https://www.inflatablebuttplug.ai/ اشتر BUTTPLUG الآن!

توكنوميكس Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Inflatable Buttplug (BUTTPLUG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 31.28K $ 31.28K $ 31.28K إجمالي العرض: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M العرض المتداول: $ 971.15M $ 971.15M $ 971.15M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 32.19K $ 32.19K $ 32.19K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00189189 $ 0.00189189 $ 0.00189189 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00002028 $ 0.00002028 $ 0.00002028 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Inflatable Buttplug (BUTTPLUG)

توكنوميكس Inflatable Buttplug (BUTTPLUG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BUTTPLUG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BUTTPLUG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BUTTPLUG، استكشف السعر المباشر لتوكن BUTTPLUG!

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