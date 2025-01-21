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سعر IF Science (IFSCI) المباشر لليوم هو USD 0.00634916 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.03M . يتم تحديث سعر IFSCI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IF Science الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 415.47K - تغيير سعر IF Science خلال اليوم هو +108.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 950.00M

أداء سعر IF Science (IFSCI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IF Science مقابل USD هو $ +0.00329797 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IF Science مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IF Science مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IF Science مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00329797 +108.09% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر IF Science (IFSCI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IF Science: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00288299$ 0.00288299 $ 0.00288299 24 ساعة مرتفع $ 0.00782424$ 0.00782424 $ 0.00782424 عالية طوال الوقت $ 0.00782424$ 0.00782424 $ 0.00782424 تغير السعر (1 ساعة) -0.53% تغير السعر (1يوم) +108.09% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق IF Science (IFSCI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: