معلومات سعر HypurrStrategy (HYPSTR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01328556$ 0.01328556 $ 0.01328556 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) +8.90% تغير السعر (7 أيام) +8.90%

سعر HypurrStrategy (HYPSTR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HYPSTR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHYPSTR على الإطلاق هو $ 0.01328556، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HYPSTR -0.36% على مدار الساعة الماضية، -0.05% على مدار 24 ساعة، و +8.90% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق HypurrStrategy (HYPSTR)

القيمة السوقية $ 763.92K$ 763.92K $ 763.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 763.92K$ 763.92K $ 763.92K إمداد دورة التداول 892.85M 892.85M 892.85M إجمالي العرض 892,847,198.64893 892,847,198.64893 892,847,198.64893

القيمة السوقية الحالية لـ HypurrStrategy هي $ 763.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HYPSTR يبلغ 892.85M، مع إجمالي عرض 892847198.64893. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 763.92K.