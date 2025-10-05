معلومات سعر Horizon (HRZ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00587474 $ 0.00587474 $ 0.00587474 24 ساعة منخفض $ 0.00603794 $ 0.00603794 $ 0.00603794 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00587474$ 0.00587474 $ 0.00587474 24 ساعة مرتفع $ 0.00603794$ 0.00603794 $ 0.00603794 عالية طوال الوقت $ 0.126194$ 0.126194 $ 0.126194 أدنى سعر $ 0.00524898$ 0.00524898 $ 0.00524898 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) +1.67% تغير السعر (7 أيام) -6.40% تغير السعر (7 أيام) -6.40%

سعر Horizon (HRZ) في الوقت الحقيقي هو $0.00601907. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HRZ بين أدنى سعر $ 0.00587474 وأعلى سعر $ 0.00603794، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHRZ على الإطلاق هو $ 0.126194، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00524898.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HRZ -0.09% على مدار الساعة الماضية، +1.67% على مدار 24 ساعة، و -6.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Horizon (HRZ)

القيمة السوقية $ 51.78K$ 51.78K $ 51.78K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 57.79K$ 57.79K $ 57.79K إمداد دورة التداول 8.58M 8.58M 8.58M إجمالي العرض 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

القيمة السوقية الحالية لـ Horizon هي $ 51.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HRZ يبلغ 8.58M، مع إجمالي عرض 9577807.002004618. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.79K.