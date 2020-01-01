توكنوميكس Horizon (HRZ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Horizon (HRZ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Horizon (HRZ) Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index. Prices are typically derived from the average of external market data sources. The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such. الموقع الرسمي: https://horizon-protocol.com/ الوثيقة البيضاء: https://horizon-whitepaper.gitbook.io/horizon اشتر HRZ الآن!

توكنوميكس Horizon (HRZ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Horizon (HRZ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 100.27K $ 100.27K $ 100.27K إجمالي العرض: $ 9.58M $ 9.58M $ 9.58M العرض المتداول: $ 8.58M $ 8.58M $ 8.58M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 111.92K $ 111.92K $ 111.92K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.126194 $ 0.126194 $ 0.126194 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01156977 $ 0.01156977 $ 0.01156977 السعر الحالي: $ 0.01169791 $ 0.01169791 $ 0.01169791 معرفة المزيد عن سعر Horizon (HRZ)

توكنوميكس Horizon (HRZ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Horizon (HRZ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HRZ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HRZ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HRZ، استكشف السعر المباشر لتوكن HRZ!

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