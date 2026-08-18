سعر Hive AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Hive AI (BUZZ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUZZ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BUZZ.

يحتل Hive AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 299,406، مع عرض متداول قدره 999.83M BUZZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUZZ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.185533، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BUZZ بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-1.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 380.94.

معلومات سوق Hive AI (BUZZ)

القيمة السوقية $ 299.41K$ 299.41K $ 299.41K الحجم (24 ساعة) $ 380.94$ 380.94 $ 380.94 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 299.41K$ 299.41K $ 299.41K إمداد دورة التداول 999.83M 999.83M 999.83M إجمالي العرض 999,828,530.214441 999,828,530.214441 999,828,530.214441

القيمة السوقية الحالية لـ Hive AI هي $ 299.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 380.94. العرض المتداول لـ BUZZ يبلغ 999.83M، مع إجمالي عرض 999828530.214441. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 299.41K.