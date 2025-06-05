سعر HAMMY (HAMMY)
سعر HAMMY (HAMMY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.11K. يتم تحديث سعر HAMMY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HAMMY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر HAMMY خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر HAMMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HAMMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HAMMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HAMMY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-5.53%
|60 يوم
|$ 0
|-9.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HAMMY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-15.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HAMMY is a cute hamster-themed memecoin built on the TRON blockchain, spearheaded by a dedicated CTO community. This project combines the charm of its hamster mascot with the innovative spirit of a technologically driven team, creating a unique and engaging experience for users. As a memecoin, HAMMY stands out with its playful and approachable branding, making it accessible to a broad audience. The project is driven by a strong community ethos, with the CTO team at the helm, ensuring that the technical foundation of HAMMY is robust and reliable. The TRON blockchain provides the ideal platform for HAMMY, offering fast transactions and scalability, which are crucial for the project’s growth and user engagement. The HAMMY community plays a central role in the project’s development, contributing ideas, feedback, and creative content such as Profile Picture (PFP) NFTs and promotional materials. These efforts help to strengthen the bond among community members and promote the HAMMY brand within the broader crypto space. HAMMY’s roadmap includes plans for listings on major cryptocurrency exchanges and expanding its ecosystem through integrations with other decentralized applications on TRON. The CTO community is committed to delivering a project that not only delights users with its cute and fun concept but also provides a secure and scalable platform for transactions and interactions. In summary, HAMMY is more than just a memecoin; it’s a community-driven project centered around a lovable hamster mascot. With the support of a dedicated CTO team and the strengths of the TRON blockchain, HAMMY is poised to make a significant impact in the memecoin space, bringing together technology and fun in a unique and engaging way.
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