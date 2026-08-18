سعر Guru Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Guru Network (GURU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GURU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GURU.

يحتل Guru Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54,086، مع عرض متداول قدره 546.36M GURU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GURU بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.109287، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GURU بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Guru Network (GURU)

القيمة السوقية $ 54.09K$ 54.09K $ 54.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 99.00K$ 99.00K $ 99.00K إمداد دورة التداول 546.36M 546.36M 546.36M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Guru Network هي $ 54.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GURU يبلغ 546.36M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 99.00K.