سعر Griddy (GRIDDY)
سعر Griddy (GRIDDY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.67K. يتم تحديث سعر GRIDDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Griddy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 199.68
- تغيير سعر Griddy خلال اليوم هو -1.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.39M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GRIDDY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GRIDDY.
خلال اليوم، كان سعر Griddy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Griddy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Griddy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Griddy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.40%
|30 يوم
|$ 0
|-58.40%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Griddy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-1.40%
-16.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GRIDDY token is a meme-based cryptocurrency inspired by the viral Griddy dance meme. Originally launched on Pump.Fun, the project quickly gained traction due to its fun and engaging nature. It was later transitioned to the Solana blockchain, driven by the community’s enthusiasm. $GRIDDY celebrates internet culture and the Griddy dance trend, offering a lighthearted, community-driven project for crypto enthusiasts and meme lovers alike.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GRIDDY إلى AUD
A$--
|1 GRIDDY إلى GBP
￡--
|1 GRIDDY إلى EUR
€--
|1 GRIDDY إلى USD
$--
|1 GRIDDY إلى MYR
RM--
|1 GRIDDY إلى TRY
₺--
|1 GRIDDY إلى JPY
¥--
|1 GRIDDY إلى RUB
₽--
|1 GRIDDY إلى INR
₹--
|1 GRIDDY إلى IDR
Rp--
|1 GRIDDY إلى PHP
₱--
|1 GRIDDY إلى EGP
￡E.--
|1 GRIDDY إلى BRL
R$--
|1 GRIDDY إلى CAD
C$--
|1 GRIDDY إلى BDT
৳--
|1 GRIDDY إلى NGN
₦--
|1 GRIDDY إلى UAH
₴--
|1 GRIDDY إلى VES
Bs--
|1 GRIDDY إلى PKR
Rs--
|1 GRIDDY إلى KZT
₸--
|1 GRIDDY إلى THB
฿--
|1 GRIDDY إلى TWD
NT$--
|1 GRIDDY إلى CHF
Fr--
|1 GRIDDY إلى HKD
HK$--
|1 GRIDDY إلى MAD
.د.م--