سعر GlobalBoost (BSTY)
سعر GlobalBoost (BSTY) المباشر لليوم هو USD 0.00649148. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 152.92K. يتم تحديث سعر BSTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GlobalBoost الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.01
- تغيير سعر GlobalBoost خلال اليوم هو -11.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 23.56M
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خلال اليوم، كان سعر GlobalBoost مقابل USD هو $ -0.000874671848112193 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GlobalBoost مقابل USD هو $ -0.0027675399 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GlobalBoost مقابل USD هو $ -0.0023228839 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GlobalBoost مقابل USD هو $ -0.001508032323489737 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000874671848112193
|-11.87%
|30 يوم
|$ -0.0027675399
|-42.63%
|60 يوم
|$ -0.0023228839
|-35.78%
|90 يوم
|$ -0.001508032323489737
|-18.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GlobalBoost: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.54%
-11.87%
-48.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PoW coin from 2014. We are now creating new utility for the chain centered around media and decentralized communications.
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