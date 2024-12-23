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سعر GlobalBoost (BSTY) المباشر لليوم هو USD 0.00649148 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 152.92K . يتم تحديث سعر BSTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GlobalBoost الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.01 - تغيير سعر GlobalBoost خلال اليوم هو -11.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 23.56M

أداء سعر GlobalBoost (BSTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GlobalBoost مقابل USD هو $ -0.000874671848112193 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GlobalBoost مقابل USD هو $ -0.0027675399 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GlobalBoost مقابل USD هو $ -0.0023228839 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GlobalBoost مقابل USD هو $ -0.001508032323489737 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000874671848112193 -11.87% 30 يوم $ -0.0027675399 -42.63% 60 يوم $ -0.0023228839 -35.78% 90 يوم $ -0.001508032323489737 -18.85%

تحليل سعر GlobalBoost (BSTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GlobalBoost: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00643392$ 0.00643392 $ 0.00643392 24 ساعة مرتفع $ 0.02241273$ 0.02241273 $ 0.02241273 عالية طوال الوقت $ 2.14$ 2.14 $ 2.14 تغير السعر (1 ساعة) +0.54% تغير السعر (1يوم) -11.87% تغير السعر (7 أيام) -48.54%

معلومات سوق GlobalBoost (BSTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: