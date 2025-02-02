سعر Glades (GLDS)
سعر Glades (GLDS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 377.35K. يتم تحديث سعر GLDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Glades الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 337.85K
- تغيير سعر Glades خلال اليوم هو +0.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Glades مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Glades مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Glades مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Glades مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.55%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Glades: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+34.51%
+0.55%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Glades transforms how artificial intelligence is created and understood. Our platform empowers developers to create and implement sophisticated AI models while retaining ownership of their intellectual property. By providing enterprise-grade AI development tools and infrastructure, we enable organizations of all sizes to harness the power of artificial intelligence for their unique needs. We've created an ecosystem where developing AI has become easy and rewarding. Whether you're collaborating with colleagues on machine learning algorithms or using our gamified system to train models, Glades provides the infrastructure to make AI development profitable. Our platform integrates seamlessly across multiple channels - from standard programming languages like C++ and Python to popular platforms like Discord and Telegram, enabling widespread deployment and usability. The future of AI should be open to all. Through the Glades marketplace, anyone can share, license, or even sell their models. We're building more than a platform - we're creating a community where technological innovation is rewarded and creators maintain control of their intellectual property.
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