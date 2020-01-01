توكنوميكس Glades (GLDS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Glades (GLDS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Glades (GLDS) Glades transforms how artificial intelligence is created and understood. Our platform empowers developers to create and implement sophisticated AI models while retaining ownership of their intellectual property. By providing enterprise-grade AI development tools and infrastructure, we enable organizations of all sizes to harness the power of artificial intelligence for their unique needs. We've created an ecosystem where developing AI has become easy and rewarding. Whether you're collaborating with colleagues on machine learning algorithms or using our gamified system to train models, Glades provides the infrastructure to make AI development profitable. Our platform integrates seamlessly across multiple channels - from standard programming languages like C++ and Python to popular platforms like Discord and Telegram, enabling widespread deployment and usability. The future of AI should be open to all. Through the Glades marketplace, anyone can share, license, or even sell their models. We're building more than a platform - we're creating a community where technological innovation is rewarded and creators maintain control of their intellectual property. الموقع الرسمي: https://glades.ai/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/Gattic/litepaper/wiki/Litepaper اشتر GLDS الآن!

توكنوميكس Glades (GLDS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Glades (GLDS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 494.27K $ 494.27K $ 494.27K إجمالي العرض: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M العرض المتداول: $ 949.96M $ 949.96M $ 949.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 520.26K $ 520.26K $ 520.26K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00507594 $ 0.00507594 $ 0.00507594 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00004475 $ 0.00004475 $ 0.00004475 السعر الحالي: $ 0.00051745 $ 0.00051745 $ 0.00051745 معرفة المزيد عن سعر Glades (GLDS)

توكنوميكس Glades (GLDS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Glades (GLDS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GLDS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GLDS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GLDS، استكشف السعر المباشر لتوكن GLDS!

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