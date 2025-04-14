سعر GIVER (GIVER)
سعر GIVER (GIVER) المباشر لليوم هو USD 0.00267829. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 187.67K. يتم تحديث سعر GIVER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GIVER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر GIVER خلال اليوم هو +9.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 70.05M
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خلال اليوم، كان سعر GIVER مقابل USD هو $ +0.00023725 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GIVER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GIVER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GIVER مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00023725
|+9.72%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GIVER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.66%
+9.72%
+26.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GIVER is a token for the project GIVER: Bravehand, a Play 2 Earn Trading Card Game built to work with the XRPL. The game is under development and is reaching high demand from the community that is also constantly growing. The token launched over a week ago now and has reached a market cap of 450 thousand and peaked at over 500 thousand at only 9 days old. 6 NFT collections have also been launched. They include playable characters, items and more. They are also used as a form of crowdfunding for the development of the game.
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