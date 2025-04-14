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سعر GIVER (GIVER) المباشر لليوم هو USD 0.00267829 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 187.67K . يتم تحديث سعر GIVER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GIVER الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر GIVER خلال اليوم هو +9.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 70.05M

أداء سعر GIVER (GIVER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GIVER مقابل USD هو $ +0.00023725 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GIVER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GIVER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GIVER مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00023725 +9.72% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GIVER (GIVER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GIVER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00237451$ 0.00237451 $ 0.00237451 24 ساعة مرتفع $ 0.00273308$ 0.00273308 $ 0.00273308 عالية طوال الوقت $ 0.0203763$ 0.0203763 $ 0.0203763 تغير السعر (1 ساعة) -1.66% تغير السعر (1يوم) +9.72% تغير السعر (7 أيام) +26.67%

معلومات سوق GIVER (GIVER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: