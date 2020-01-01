توكنوميكس GIVER (GIVER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GIVER (GIVER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GIVER (GIVER) GIVER is a token for the project GIVER: Bravehand, a Play 2 Earn Trading Card Game built to work with the XRPL. The game is under development and is reaching high demand from the community that is also constantly growing. The token launched over a week ago now and has reached a market cap of 450 thousand and peaked at over 500 thousand at only 9 days old. 6 NFT collections have also been launched. They include playable characters, items and more. They are also used as a form of crowdfunding for the development of the game. الموقع الرسمي: https://www.giverxrp.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.giverxrp.com/whitepaper اشتر GIVER الآن!

توكنوميكس GIVER (GIVER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GIVER (GIVER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 39.78K $ 39.78K $ 39.78K إجمالي العرض: $ 70.05M $ 70.05M $ 70.05M العرض المتداول: $ 70.05M $ 70.05M $ 70.05M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 39.78K $ 39.78K $ 39.78K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0203763 $ 0.0203763 $ 0.0203763 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00056789 $ 0.00056789 $ 0.00056789 معرفة المزيد عن سعر GIVER (GIVER)

توكنوميكس GIVER (GIVER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GIVER (GIVER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GIVER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GIVER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GIVER، استكشف السعر المباشر لتوكن GIVER!

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