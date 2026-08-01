سعر Ghiblification اليوم

السعر المباشر لمشروع Ghiblification (GHIBLI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 13.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GHIBLI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GHIBLI.

يحتل Ghiblification حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 82,962، مع عرض متداول قدره 999.96M GHIBLI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GHIBLI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04082358، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GHIBLI بمقدار -0.12% خلال الساعة الماضية و-30.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ghiblification (GHIBLI)

القيمة السوقية $ 82.96K$ 82.96K $ 82.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 82.96K$ 82.96K $ 82.96K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,958,208.03 999,958,208.03 999,958,208.03

القيمة السوقية الحالية لـ Ghiblification هي $ 82.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GHIBLI يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999958208.03. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 82.96K.