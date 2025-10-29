معلومات سعر GEM (GEM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00033079$ 0.00033079 $ 0.00033079 أدنى سعر $ 0.00001241$ 0.00001241 $ 0.00001241 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +8.49% تغير السعر (7 أيام) +8.49%

سعر GEM (GEM) في الوقت الحقيقي هو $0.00001539. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GEM بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGEM على الإطلاق هو $ 0.00033079، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001241.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GEM -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +8.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GEM (GEM)

القيمة السوقية $ 15.39K$ 15.39K $ 15.39K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.39K$ 15.39K $ 15.39K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GEM هي $ 15.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GEM يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.39K.