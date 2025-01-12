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سعر Geko Base (GEKO) المباشر لليوم هو USD 0.00121507 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.22M . يتم تحديث سعر GEKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Geko Base الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.01K - تغيير سعر Geko Base خلال اليوم هو -5.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Geko Base (GEKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Geko Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Geko Base مقابل USD هو $ +0.0002321331 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Geko Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Geko Base مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.75% 30 يوم $ +0.0002321331 +19.10% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Geko Base (GEKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Geko Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00121738$ 0.00121738 $ 0.00121738 24 ساعة مرتفع $ 0.00135286$ 0.00135286 $ 0.00135286 عالية طوال الوقت $ 0.0070819$ 0.0070819 $ 0.0070819 تغير السعر (1 ساعة) -1.72% تغير السعر (1يوم) -5.75% تغير السعر (7 أيام) -22.17%

معلومات سوق Geko Base (GEKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: