سعر Geko Base (GEKO)
سعر Geko Base (GEKO) المباشر لليوم هو USD 0.00121507. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.22M. يتم تحديث سعر GEKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Geko Base الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.01K
- تغيير سعر Geko Base خلال اليوم هو -5.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Geko Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Geko Base مقابل USD هو $ +0.0002321331 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Geko Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Geko Base مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.75%
|30 يوم
|$ +0.0002321331
|+19.10%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Geko Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.72%
-5.75%
-22.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gecko the lizard in jessepollak's garden, who one day leaves the door open and entered the secret base labs. And it saw the works of Coinbase team and Jesse creating the BASE. When all people left the place after work, it happened to saw a huge base portal appeared before the geko. Then, when it reached close to portal, It saw a new world on other side - The Base Ecosystem. Geko got too curious to explore it and entered the base ecosystem via portal. Now, it's $GEKO time to explore all based memes and ecosystem!
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