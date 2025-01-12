سعر Froyo Games (FROYO)
سعر Froyo Games (FROYO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.63K. يتم تحديث سعر FROYO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Froyo Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 162.99
- تغيير سعر Froyo Games خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 668.27M
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خلال اليوم، كان سعر Froyo Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Froyo Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Froyo Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Froyo Games مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ 0
|-11.97%
|60 يوم
|$ 0
|+8.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Froyo Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-0.01%
-1.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A multi-chain GameFi infrastructure that gives a rise to the transformation of gaming and esports ecosystem into the Metaverse on #ETH and #BSC
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