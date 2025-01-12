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سعر Froyo Games (FROYO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.63K . يتم تحديث سعر FROYO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Froyo Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 162.99 - تغيير سعر Froyo Games خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 668.27M

أداء سعر Froyo Games (FROYO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Froyo Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Froyo Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Froyo Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Froyo Games مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ 0 -11.97% 60 يوم $ 0 +8.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Froyo Games (FROYO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Froyo Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.108955$ 0.108955 $ 0.108955 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -1.48%

معلومات سوق Froyo Games (FROYO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: