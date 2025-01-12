سعر Froggies (FRGST)
سعر Froggies (FRGST) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 97.94K. يتم تحديث سعر FRGST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Froggies الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 134.59
- تغيير سعر Froggies خلال اليوم هو -1.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31.91T
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خلال اليوم، كان سعر Froggies مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Froggies مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Froggies مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Froggies مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.54%
|30 يوم
|$ 0
|+11.44%
|60 يوم
|$ 0
|+7.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Froggies: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-1.54%
+1.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Froggies Token is created for the community, where we together as one build on a stable and vibrant token. We reward our holders, while building towards more utility and usability for everybody. Play to earn, buy to burn, hold to get rewarded, and utility that will make Froggies Token an interesting option for the now and the future to come. Read our roadmap and see what will bring Froggies Token and its Community to a higher level. To the Moon and Never Back
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