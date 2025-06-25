سعر FartDog (FARTDOG)
سعر FartDog (FARTDOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.83K. يتم تحديث سعر FARTDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FartDog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FartDog خلال اليوم هو +56.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.47M
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خلال اليوم، كان سعر FartDog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FartDog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FartDog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FartDog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+56.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FartDog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.10%
+56.97%
-32.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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