سعر Fade Wallet Token (FWT)
سعر Fade Wallet Token (FWT) المباشر لليوم هو USD 0.01464143. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.28M. يتم تحديث سعر FWT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fade Wallet Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.57K
- تغيير سعر Fade Wallet Token خلال اليوم هو +1.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 428.88M
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خلال اليوم، كان سعر Fade Wallet Token مقابل USD هو $ +0.00024581 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fade Wallet Token مقابل USD هو $ +0.0558138412 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fade Wallet Token مقابل USD هو $ +0.0002368002 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fade Wallet Token مقابل USD هو $ +0.010328863221176392 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00024581
|+1.71%
|30 يوم
|$ +0.0558138412
|+381.20%
|60 يوم
|$ +0.0002368002
|+1.62%
|90 يوم
|$ +0.010328863221176392
|+239.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fade Wallet Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.58%
+1.71%
+1.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include: Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities.
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