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سعر Fade Wallet Token (FWT) المباشر لليوم هو USD 0.01464143 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.28M . يتم تحديث سعر FWT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fade Wallet Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.57K - تغيير سعر Fade Wallet Token خلال اليوم هو +1.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 428.88M

أداء سعر Fade Wallet Token (FWT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fade Wallet Token مقابل USD هو $ +0.00024581 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fade Wallet Token مقابل USD هو $ +0.0558138412 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fade Wallet Token مقابل USD هو $ +0.0002368002 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fade Wallet Token مقابل USD هو $ +0.010328863221176392 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00024581 +1.71% 30 يوم $ +0.0558138412 +381.20% 60 يوم $ +0.0002368002 +1.62% 90 يوم $ +0.010328863221176392 +239.51%

تحليل سعر Fade Wallet Token (FWT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fade Wallet Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01388408$ 0.01388408 $ 0.01388408 24 ساعة مرتفع $ 0.01498839$ 0.01498839 $ 0.01498839 عالية طوال الوقت $ 0.02155283$ 0.02155283 $ 0.02155283 تغير السعر (1 ساعة) -0.58% تغير السعر (1يوم) +1.71% تغير السعر (7 أيام) +1.04%

معلومات سوق Fade Wallet Token (FWT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: