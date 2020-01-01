توكنوميكس Fade Wallet Token (FWT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fade Wallet Token (FWT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fade Wallet Token (FWT) FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include: Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities. الموقع الرسمي: https://fadewallet.io/ اشتر FWT الآن!

توكنوميكس Fade Wallet Token (FWT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fade Wallet Token (FWT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 107.08K $ 107.08K $ 107.08K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 428.88M $ 428.88M $ 428.88M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 249.67K $ 249.67K $ 249.67K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02836263 $ 0.02836263 $ 0.02836263 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00019699 $ 0.00019699 $ 0.00019699 السعر الحالي: $ 0.00024967 $ 0.00024967 $ 0.00024967 معرفة المزيد عن سعر Fade Wallet Token (FWT)

توكنوميكس Fade Wallet Token (FWT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fade Wallet Token (FWT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FWT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FWT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FWT، استكشف السعر المباشر لتوكن FWT!

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