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سعر EXMO Coin (EXM) المباشر لليوم هو USD 0.00821259 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 558.39K . يتم تحديث سعر EXM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EXMO Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.76K - تغيير سعر EXMO Coin خلال اليوم هو -0.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 68.00M

أداء سعر EXMO Coin (EXM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EXMO Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EXMO Coin مقابل USD هو $ +0.0000086478 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EXMO Coin مقابل USD هو $ +0.0002597248 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EXMO Coin مقابل USD هو $ -0.000027362105602005 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.88% 30 يوم $ +0.0000086478 +0.11% 60 يوم $ +0.0002597248 +3.16% 90 يوم $ -0.000027362105602005 -0.33%

تحليل سعر EXMO Coin (EXM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EXMO Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00797052$ 0.00797052 $ 0.00797052 24 ساعة مرتفع $ 0.00830318$ 0.00830318 $ 0.00830318 عالية طوال الوقت $ 0.101696$ 0.101696 $ 0.101696 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.88% تغير السعر (7 أيام) -5.04%

معلومات سوق EXMO Coin (EXM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: