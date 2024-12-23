سعر EXMO Coin (EXM)
سعر EXMO Coin (EXM) المباشر لليوم هو USD 0.00821259. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 558.39K. يتم تحديث سعر EXM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EXMO Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.76K
- تغيير سعر EXMO Coin خلال اليوم هو -0.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 68.00M
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خلال اليوم، كان سعر EXMO Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EXMO Coin مقابل USD هو $ +0.0000086478 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EXMO Coin مقابل USD هو $ +0.0002597248 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EXMO Coin مقابل USD هو $ -0.000027362105602005 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.88%
|30 يوم
|$ +0.0000086478
|+0.11%
|60 يوم
|$ +0.0002597248
|+3.16%
|90 يوم
|$ -0.000027362105602005
|-0.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EXMO Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-0.88%
-5.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc.
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