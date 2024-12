ما هو EXMO Coin ( EXM )

EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc.

المصدر EXMO Coin (EXM) الموقع الرسمي