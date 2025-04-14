سعر Eternals (ETER)
سعر Eternals (ETER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 569.62K. يتم تحديث سعر ETER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eternals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Eternals خلال اليوم هو -6.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 976.52M
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خلال اليوم، كان سعر Eternals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eternals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eternals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eternals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.16%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eternals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.01%
-6.16%
-36.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Eternals is a gaming ecosystem that aims to unite multiple game worlds into a single, ever-expanding multiverse. Its purpose is to empower studios and publishers to transform creative ideas into interconnected gaming universes, leveraging Web3 tools like blockchain for extended game lifecycles and community-owned intellectual properties. The platform functions as a bridge between creators and players, delivering immersive, dynamic experiences that transcend traditional gaming. Its utility lies in fostering innovation, enabling profit through revenue generation (millions in six months), and building a loyal community (thousands of users). By integrating creativity, community ownership, and profitability, Eternals seeks to redefine gaming as a collaborative, evolving adventure.
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