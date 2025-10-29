معلومات سعر Emerge (EMERGE) في (USD)

سعر Emerge (EMERGE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EMERGE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEMERGE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EMERGE -0.23% على مدار الساعة الماضية، -7.63% على مدار 24 ساعة، و +3.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Emerge (EMERGE)

القيمة السوقية الحالية لـ Emerge هي $ 935.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EMERGE يبلغ 94.77B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 987.61K.